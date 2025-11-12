«Одинаково отдаёмся работе». Соболенко – о разнице в призовых у мужчин и женщин в теннисе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская тенниситка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к равным призовым в мужском и женском теннисе.

— Вот есть женщины, которые играют, допустим, два сета и как бы всё, а есть там мужчины, они играют три. Если мы просто берём почасовую оплату, получается за весь турнир там двухнедельный, вот количество часов на корте, мужчина в среднем проводит больше. То есть получается, что он, на самом деле, как бы почасовую оплату получает меньше. Какое у тебя мнение на этот счёт, мне интересно?

— Скажем так, тут тоже такой бизнес-момент как бы, понятное дело, кто больше там приносит денег, просмотров и так далее. На что я тоже считаю, что были женские финалы, где были больше просмотры. Но я, если честно, считаю, что есть просто физиология. Мужчины в любом случае сильнее нас. Женщины чуть слабее. И я считаю, что мы одинаково отдаёмся своей работе.У нас одинаковое количество часов на корте подготовительных, тренировочного процесса, подготовка к этим турнирам, матчам одинакова. Просто есть физиология, действительно, мужчины сильнее, чем мы. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем.

— Нет, я тоже так считаю. Я просто никогда даже об этом не задумывался, пока не прочитал. Я понял, что там есть какой-то конфликт мнений, скажем так, в этом теме.

— Я понимаю. Опять-таки, каждое мнение имеет место быть.

— Ну, я согласен с тобой, что тут оцениваем турнир, условно, это там дополнительные 10 часов, но подготовка это сотни часов.

— Я просто смотрю на это с точки зрения, что есть как бы физиология. Да, мужчины сильнее, чем женщины. Но по затратам энергии мы делаем абсолютно одинаковую работу. Мы платим тоже, у нас большие команды у каждого. Я считаю, что мы заслуживаем одинаковых призовых, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.