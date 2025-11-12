Арина Соболенко ответила, что ей нравилось в Марии Шараповой и Серене Уильямс

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие качества в Серене Уильямс и Марии Шараповой её вдохновляют.

— Я слышал, ты говорила, что для тебя такими ориентирами являются Серена Уильямс, Мария Шарапова. Что конкретно вот тебя в них вдохновляет? Что тебя мотивирует и нравится в них?

— Доминация и вот эта сила воли. И насколько было видно, например, в Серене, когда она играла матч, и вроде вещи там не идут, как она хочет, но вот у неё на лице было написано «не дождётесь, не сегодня». Вот, и мне вот [нравится], как вот она особенно доминировала в туре, вот эта, конечно, сила, сила воли.

— А Шарапова?

— А Шарапова, она просто мне всегда казалась такой красивой, сильной, модной — и просто вот это ну красота тенниса. Нет, не то, чтобы там Серена некрасивая, нет, разные стили и вот такие вот иконы тенниса, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.