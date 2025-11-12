Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим рассказал, в каком элементе игры Синнера можно назвать лучшим в мире

Оже-Альяссим рассказал, в каком элементе игры Синнера можно назвать лучшим в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о способности четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера оказывать давление в розыгрышах с самого начала.

— В Париже вы говорили нам, что Янник умеет хорошо оказывать давление уже своей первой подачей и приемом. Я не утверждаю, что этот Янник — лучший подающий или принимающий за всю историю, но как вы думаете, возможно, он лучше всех оказывает давление с самого первого удара в розыгрыше?
— Среди тех, с кем я играл, да. Я, конечно, не играл с Роджером в его лучшие годы. Но да, я думаю, что сейчас, да. Ты начинаешь матч с мыслями об обычной подаче, а он уже с первого гейма делает четыре первые подачи практически по линиям, почти с 80% попаданий первых подач в первом сете. Также на приеме — он практически не допускает ошибок на приёме второй подача. Вероятно, да, у него лучшая комбинация из этих ударов, — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android