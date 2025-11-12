Де Минор проиграл 16 матчей подряд игрокам из топ-10. Последняя победа — над Медведевым
Поделиться
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор потерпел 16-е поражение подряд от игрока топ-10 рейтинга ATP в официальном матче. Вчера, 11 ноября, он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (7:5, 3:6, 7:5).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Неудачная серия де Минора тянется с середины 2024 года. В последний раз теннисиста первой десятки де Минор побеждал на «Ролан Гаррос» — 2024. В четвёртом круге он одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, который на тот момент являлся пятой ракеткой мира.
В последних 21 матчах с соперниками из топ-10 де Минор одержал всего лишь две победы.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
11:57
-
11:31
-
11:25
-
11:15
-
10:55
-
10:53
-
10:43
-
10:41
-
10:33
-
10:23
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
04:18
-
03:43
-
03:08
-
01:55
-
01:35
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:25
-
00:16
-
00:09
-
00:09
-
00:00
- 11 ноября 2025
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:28