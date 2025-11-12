Де Минор проиграл 16 матчей подряд игрокам из топ-10. Последняя победа — над Медведевым

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор потерпел 16-е поражение подряд от игрока топ-10 рейтинга ATP в официальном матче. Вчера, 11 ноября, он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (7:5, 3:6, 7:5).

Неудачная серия де Минора тянется с середины 2024 года. В последний раз теннисиста первой десятки де Минор побеждал на «Ролан Гаррос» — 2024. В четвёртом круге он одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, который на тот момент являлся пятой ракеткой мира.

В последних 21 матчах с соперниками из топ-10 де Минор одержал всего лишь две победы.