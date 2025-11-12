Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти назвал матч с де Минором одним из трёх лучших в карьере

Лоренцо Музетти назвал матч с де Минором одним из трёх лучших в карьере
Комментарии

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, обыгравший внутри своей группы в рамках Итогового турнира ATP австралийца Алекса де Минора, прокомментировал свою победу и назвал этот матч одним из трёх лучших в карьере.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я уже еле дышал, но поддержка трибун и моей команды, которые очень сильно кричали, дала мне необходимую энергию, чтобы перевернуть этот невероятный матч. Со второго сета де Минор увеличил уровень напряжения, не теряя ни мяча. Всё было очень тяжело, но приложенные усилия стоили того. Этот корт, эти люди сделали всё так, чтобы этот матч стал одним из трёх лучших в моей карьере», – приводит слова Музетти Punto de break.

Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP

В следующем матче Музетти встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Музетти добыл дебютную победу на Итоговом! И сохранил всем в группе шансы на плей-офф
Музетти добыл дебютную победу на Итоговом! И сохранил всем в группе шансы на плей-офф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android