Лоренцо Музетти назвал матч с де Минором одним из трёх лучших в карьере

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, обыгравший внутри своей группы в рамках Итогового турнира ATP австралийца Алекса де Минора, прокомментировал свою победу и назвал этот матч одним из трёх лучших в карьере.

«Я уже еле дышал, но поддержка трибун и моей команды, которые очень сильно кричали, дала мне необходимую энергию, чтобы перевернуть этот невероятный матч. Со второго сета де Минор увеличил уровень напряжения, не теряя ни мяча. Всё было очень тяжело, но приложенные усилия стоили того. Этот корт, эти люди сделали всё так, чтобы этот матч стал одним из трёх лучших в моей карьере», – приводит слова Музетти Punto de break.

В следующем матче Музетти встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.