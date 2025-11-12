«Продолжаю жить с мышлением победителя». Джокович — о моральном настрое на карьеру

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой образ мышления помогает ему не сдаваться в достижении целей, а также заявил, что Янник Синнер и Карлос Алькарас заставляют его сомневаться в возможном выигрыше ещё одного турнира «Большого шлема».

«Я осознаю, что прямо сейчас они оба – Алькарас и Синнер – лучше меня. Такова действительность. Во время большей части моей карьеры я верил в вещи, которых невозможно было достичь, но всегда был очень позитивным в процессе достижения своих высот. Я верил в силу мыслей, но в то же время думаю и о биологии: мне 38 лет, очевидна усталось, и она мне дала пару пощёчин за последний год.

Синнер и Алькарас заставили меня усомниться в том, что я могу выиграть ещё один турнир «Большого шлема», но, когда я выхожу на корт, мне не важно, кто передо мной – с условием, что я лучший, я выиграю и сделаю всё, чтобы этого достичь. Я продолжаю жить с мышлением победителя и надеюсь лишь поддерживать своё тело в форме», – приводит слова Джоковича Punto de break.