Молодёжный Итоговый турнир ATP перенесут из Саудовской Аравии

Next Gen Finals ATP будет перенесён из Джидды (Саудовская Аравия) с 2026 года. Об этом сообщает The National.

Молодёжный Итоговый турнир проходил в Саудовской Аравии с 2023 года и должен был остаться местом проведения соревнований до 2027 года. Однако, по информации источника, соглашение ATP c теннисной федерацией Саудовской Аравии завершится раньше срока. Причина этого решения неизвестна.

В 2023 году чемпионом Итогового в Джидде стал серб Хамад Меджедович, в 2024-м — бразилец Жоао Фонсека. С 2017 по 2022 годы турнир проходил в итальянском Милане, там побеждали итальянец Янник Синнер (2019) и испанец Карлос Алькарас (2021).

