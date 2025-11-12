«Не могу любить этот город ещё больше». Мария Шарапова показала фотографии из Лиссабона

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала серию фотографий из Лиссабона (Португалия) на личной странице в соцсетях. Там она приняла участие в бизнес-форуме Web Summit, где выступила спикером.

«Не могу любить этот город ещё больше», — подписала публикацию Шарапова.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.