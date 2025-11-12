Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вижу его чаще, чем свою маму». Синнер и Алькарас рассказали, устали ли друг от друга

«Вижу его чаще, чем свою маму». Синнер и Алькарас рассказали, устали ли друг от друга
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью рассказали о своём отношении друг к другу.

— На данном этапе сезона вы уже надоели друг другу? Вам ещё есть что сказать друг другу?

Алькарас: Я говорил во время US Open, что вижу его чаще, чем свою маму. Но я никогда не устаю от встреч с ним.
Синнер: Это и хорошо, и плохо, понимаете, и то, и другое. Но нет, нет, мы очень рады видеть друг друга.

— В мире не так много людей, которые понимают, чем вы занимаетесь на таком уровне. Как часто вы об этом говорите и делитесь своим опытом?

Синнер: Когда вы тренируетесь вместе, видите друг друга в раздевалке, тогда, естественно, вы узнаёте друг друга всё лучше и лучше. Вы говорите о семье и жизни в целом, делитесь и личным, и это здорово. Так что я не думаю, что что-то изменилось. Просто стало лучше, потому что мы лучше знаем друг друга.

— Вам нравится слово «соперничество»?

Алькарас: Думаю, слово «соперничество» относится только к профессиональной сфере. В теннисе мы пытаемся найти слабые стороны друг у друга на корте. Но когда мы пожимаем руки вне корта, мы совершенно разные. Мы забываем о теннисе и становимся людьми, — сказали теннисисты в интервью CNN.

Материалы по теме
Не только Джокович сравнивал себя с Синнером. Всё больше мнений, что Янник — это Новак 2.0
Не только Джокович сравнивал себя с Синнером. Всё больше мнений, что Янник — это Новак 2.0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android