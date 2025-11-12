«Вижу его чаще, чем свою маму». Синнер и Алькарас рассказали, устали ли друг от друга

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью рассказали о своём отношении друг к другу.

— На данном этапе сезона вы уже надоели друг другу? Вам ещё есть что сказать друг другу?

Алькарас: Я говорил во время US Open, что вижу его чаще, чем свою маму. Но я никогда не устаю от встреч с ним.

Синнер: Это и хорошо, и плохо, понимаете, и то, и другое. Но нет, нет, мы очень рады видеть друг друга.

— В мире не так много людей, которые понимают, чем вы занимаетесь на таком уровне. Как часто вы об этом говорите и делитесь своим опытом?

Синнер: Когда вы тренируетесь вместе, видите друг друга в раздевалке, тогда, естественно, вы узнаёте друг друга всё лучше и лучше. Вы говорите о семье и жизни в целом, делитесь и личным, и это здорово. Так что я не думаю, что что-то изменилось. Просто стало лучше, потому что мы лучше знаем друг друга.

— Вам нравится слово «соперничество»?

Алькарас: Думаю, слово «соперничество» относится только к профессиональной сфере. В теннисе мы пытаемся найти слабые стороны друг у друга на корте. Но когда мы пожимаем руки вне корта, мы совершенно разные. Мы забываем о теннисе и становимся людьми, — сказали теннисисты в интервью CNN.