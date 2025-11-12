«Можешь болеть за «Ювентус». Синнер оценил причёску Алькараса на Итоговом турнире в Турине

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью обсудили причёски друг друга.
— Как бы ты охарактеризовал свой год с точки зрения причёсок?
Алькарас: Всего два изменения, или, вернее, три. Моя команда уже переживает за следующий год. В общем, этот год был очень удачным. Если что-то сработало, стоит ли это менять?
— Янник, как бы ты охарактеризовал его сезон причёсок?
Синнер: Потрясающе. Неожиданно (оба смеются).
— Может быть, тебя что-то в этом вдохновляет?
Синнер: Честно говоря, мне нравится моя растрёпанная причёска. Тебе очень идёт, мне нравится сочетание блонда и тёмного цвета. Это ещё и хорошо, потому что мы в Турине, тебе можно болеть за «Ювентус». Это идеально.
Алькарас: Честно говоря, я об этом даже не подумал, — сказали теннисисты в интервью CNN.