«Можешь болеть за «Ювентус». Синнер оценил причёску Алькараса на Итоговом турнире в Турине

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью обсудили причёски друг друга.

— Как бы ты охарактеризовал свой год с точки зрения причёсок?

Алькарас: Всего два изменения, или, вернее, три. Моя команда уже переживает за следующий год. В общем, этот год был очень удачным. Если что-то сработало, стоит ли это менять?

— Янник, как бы ты охарактеризовал его сезон причёсок?

Синнер: Потрясающе. Неожиданно (оба смеются).

— Может быть, тебя что-то в этом вдохновляет?

Синнер: Честно говоря, мне нравится моя растрёпанная причёска. Тебе очень идёт, мне нравится сочетание блонда и тёмного цвета. Это ещё и хорошо, потому что мы в Турине, тебе можно болеть за «Ювентус». Это идеально.

Алькарас: Честно говоря, я об этом даже не подумал, — сказали теннисисты в интервью CNN.