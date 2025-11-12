Скидки
«Может немного выдохнуть». Энен — о победе Алькараса в матче с Фрицем

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен прокомментировала игру первой ракетки мира Карлоса Алькараса в матче с американцем Тейлором Фрицем в рамках группового этапа Итогового турнира ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Он может немного выдохнуть. Чувствуются облегчение и гордость в его команде. Эту победу добыть было непросто. Он выглядит немного выхолощенным и, несомненно, нервничающим. Он отыгрался после отставания, и, по правде, у него были ключевые моменты во втором сете.

Он дождался момента слабости Фрица и поддержал свой напор в третьем сете. Этот момент [где он сидит, закрыв руками голову] говорит многое о ресурсах, которые ему было необходимо найти в очень трудном матче», — приводит слова Энен We love tennis.

