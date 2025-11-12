«Может немного выдохнуть». Энен — о победе Алькараса в матче с Фрицем

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен прокомментировала игру первой ракетки мира Карлоса Алькараса в матче с американцем Тейлором Фрицем в рамках группового этапа Итогового турнира ATP.

«Он может немного выдохнуть. Чувствуются облегчение и гордость в его команде. Эту победу добыть было непросто. Он выглядит немного выхолощенным и, несомненно, нервничающим. Он отыгрался после отставания, и, по правде, у него были ключевые моменты во втором сете.

Он дождался момента слабости Фрица и поддержал свой напор в третьем сете. Этот момент [где он сидит, закрыв руками голову] говорит многое о ресурсах, которые ему было необходимо найти в очень трудном матче», — приводит слова Энен We love tennis.