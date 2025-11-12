Алькарас и Синнер оценили возможность совместных занятий гольфом, лыжами и картингом

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью обсудили возможное сражение в других видах спорта.

Алькарас: Нет-нет-нет, в лыжах шансов нет, в картинге тоже без шансов.

Синнер: Сейчас разница наших навыков в лыжах такая же, как в гольфе. Насчёт картинга я не знаю. Если мы займёмся экстремальными видами спорта, лыжами и гольфом, разрыв будет примерно равный. Но, может быть, ты тайком брал уроки катания на горнолыжных склонах. Этого я не знаю.

Алькарас: Не буду сейчас ничего говорить о своём мастерстве в лыжах. В картинге он меня уничтожит, но думаю, я смогу посоревноваться, не подвергая себя большой опасности травм. Мы могли бы весело провести время, — сказали теннисисты в интервью CNN.