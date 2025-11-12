Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Синнер оценили возможность совместных занятий гольфом, лыжами и картингом

Алькарас и Синнер оценили возможность совместных занятий гольфом, лыжами и картингом
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в совместном интервью обсудили возможное сражение в других видах спорта.

Алькарас: Нет-нет-нет, в лыжах шансов нет, в картинге тоже без шансов.

Синнер: Сейчас разница наших навыков в лыжах такая же, как в гольфе. Насчёт картинга я не знаю. Если мы займёмся экстремальными видами спорта, лыжами и гольфом, разрыв будет примерно равный. Но, может быть, ты тайком брал уроки катания на горнолыжных склонах. Этого я не знаю.

Алькарас: Не буду сейчас ничего говорить о своём мастерстве в лыжах. В картинге он меня уничтожит, но думаю, я смогу посоревноваться, не подвергая себя большой опасности травм. Мы могли бы весело провести время, — сказали теннисисты в интервью CNN.

Материалы по теме
«Можешь болеть за «Ювентус». Синнер оценил причёску Алькараса на Итоговом турнире в Турине
«Вижу его чаще, чем свою маму». Синнер и Алькарас рассказали, устали ли друг от друга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android