Джо Солсбери и Нил Скупски обыграли Хелиёваару и Паттена в группе на Итоговом турнире
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали вторую победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли финна Харри Хелиёваару и британца Генри Паттена со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 1:0 [10:7].
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
12 ноября 2025, среда. 13:40 МСК
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|3
|1 10
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперников 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В заключительном матче группового этапа британцы сыграют с дуэтом Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).
