Джо Солсбери и Нил Скупски обыграли Хелиёваару и Паттена в группе на Итоговом турнире

Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали вторую победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли финна Харри Хелиёваару и британца Генри Паттена со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 1:0 [10:7].

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперников 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В заключительном матче группового этапа британцы сыграют с дуэтом Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).