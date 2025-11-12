Скидки
Теннис

Харри Хелиёваара/Генри Паттен — Джо Солсбери/Нил Скупски, результат матча 12 ноября, счёт 1:2, Итоговый чемпионат ATP

Джо Солсбери и Нил Скупски обыграли Хелиёваару и Паттена в группе на Итоговом турнире
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали вторую победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). Они обыграли финна Харри Хелиёваару и британца Генри Паттена со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 1:0 [10:7].

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
12 ноября 2025, среда. 13:40 МСК
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 0 7
7 9 		3 1 10
         
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперников 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В заключительном матче группового этапа британцы сыграют с дуэтом Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).

