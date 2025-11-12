«Мысли довольно мрачны». Алекс де Минор — после поражения от Музетти
Австралийский теннисист Алекс де Минор (седьмая ракетка мира) прокомментировал свой проигрыш итальянцу Лоренцо Музетти в матче группового этапа в рамках Итогового турнира ATP.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
7
Алекс де Минор
А. де Минор
«Лучше не выражать то, что я сейчас чувствую, потому что мои мысли довольно мрачны. В этом году у меня была уйма матчей, которые я должен был выигрывать, но не делал этого. Так не может больше продолжаться: если я хочу улучшаться, то не могу уступать в этих встречах. Это очень сильно влияет на меня в ментальном плане. Не знаю, сколько ещё раз я смогу пережить подобные этому поражения, нужно исправить это как можно скорее», — приводит слова де Минора Punto de break.
Заключительный матч группового этапа де Минор сыграет с американцем Тейлором Фрицем.
