«Мысли довольно мрачны». Алекс де Минор — после поражения от Музетти

Австралийский теннисист Алекс де Минор (седьмая ракетка мира) прокомментировал свой проигрыш итальянцу Лоренцо Музетти в матче группового этапа в рамках Итогового турнира ATP.

«Лучше не выражать то, что я сейчас чувствую, потому что мои мысли довольно мрачны. В этом году у меня была уйма матчей, которые я должен был выигрывать, но не делал этого. Так не может больше продолжаться: если я хочу улучшаться, то не могу уступать в этих встречах. Это очень сильно влияет на меня в ментальном плане. Не знаю, сколько ещё раз я смогу пережить подобные этому поражения, нужно исправить это как можно скорее», — приводит слова де Минора Punto de break.

Заключительный матч группового этапа де Минор сыграет с американцем Тейлором Фрицем.