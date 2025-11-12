Скидки
Новак Джокович раскрыл, что хотел бы видеть на своём надгробии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хотел бы запомниться как человек, который трогал сердца людей.

«Один из тех, кто очень помог мне с моей психологической устойчивостью, один из величайших спортивных психологов всех времен, доктор Джим Лоэр, работавший со многими чемпионами и первыми ракетками мира – как в мужском, так и в женском теннисе – задал мне один из главных вопросов: «Что бы вы хотели видеть на своём надгробии?» Поэтому это заставляет задуматься, спросить себя: «Каким я хочу, чтобы меня запомнили?»

Человек, который тронул сердца людей. Мне сейчас хочется плакать, кажется, я понял, что хочу видеть на своём надгробии. Спасибо тебе за это, ты помог мне прийти к этому осознанию», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

