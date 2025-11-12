«Нелепость. Это не нужно». Призёр Олимпиады раскритиковал «Битву полов» Соболенко — Кирьос

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский теннисист Стив Джонсон раскритиковал идею проведения выставочного матча между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» белоруской Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

«Честно говоря, я считаю это нелепостью. Если уж они собираются играть, пусть играют на полную. Но вообще не нужно этого делать. Это вообще ни к чему не приведёт. Специально менять подачи, параметры, корты, ещё и усилия Ника — это всегда вопросительный знак… Не знаю. Честно говоря, ни секунды смотреть не буду», — приводит слова Джонсона Tennis World USA.