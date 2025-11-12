Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нелепость. Это не нужно». Призёр Олимпиады раскритиковал «Битву полов» Соболенко — Кирьос

«Нелепость. Это не нужно». Призёр Олимпиады раскритиковал «Битву полов» Соболенко — Кирьос
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский теннисист Стив Джонсон раскритиковал идею проведения выставочного матча между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» белоруской Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

«Честно говоря, я считаю это нелепостью. Если уж они собираются играть, пусть играют на полную. Но вообще не нужно этого делать. Это вообще ни к чему не приведёт. Специально менять подачи, параметры, корты, ещё и усилия Ника — это всегда вопросительный знак… Не знаю. Честно говоря, ни секунды смотреть не буду», — приводит слова Джонсона Tennis World USA.

Материалы по теме
Стал известен формат проведения «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android