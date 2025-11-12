Зрители принесли плакат в поддержку Медведева на Итоговый чемпионат ATP

Зрители поддержали российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия). Они принесли на один из матчей плакат, на котором были написаны слова в адрес россиянина. 13-я ракетка мира в этом году не отобрался на турнир.

«Медди, мы скучаем по тебе. Возвращайся скорее», — написали фанаты на плакате.

плакат в поддержку Даниила Медведева Фото: кадр из трансляции

В этом сезоне Даниилу Медведеву удалось выиграть один титул на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он не смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат впервые за семь лет. Сейчас титулованный спортсмен отдыхает вместе с семьёй на Мальдивах. Его жена Дарья публикует в социальных сетях фрагменты отпуска.