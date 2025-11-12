Скидки
Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед матчем «Акрон» — «Сочи»

Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед матчем «Акрон» — «Сочи»
Диана Шнайдер
Комментарии

Российская теннисистка 21-я ракетка мира Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед началом матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды в собственном телеграм-канале. Встреча пройдёт в Самаре и начнётся 21 ноября в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее Шнайдер рассказала, что с нетерпением ждёт знакомства с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.

Диана в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, однако не смогли выйти в полуфинал.

