Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед матчем «Акрон» — «Сочи»
Российская теннисистка 21-я ракетка мира Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед началом матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды в собственном телеграм-канале. Встреча пройдёт в Самаре и начнётся 21 ноября в 19:30 мск.
Ранее Шнайдер рассказала, что с нетерпением ждёт знакомства с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.
Диана в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, однако не смогли выйти в полуфинал.
