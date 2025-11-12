Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл Шелтона в матче Итогового турнира АТР — 2025
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия) над американцем Беном Шелтоном со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|5
|
|7 9
|7
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В следующем матче группы Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с немцем Александром Зверевым.
