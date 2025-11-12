Скидки
Бен Шелтон — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 12 ноября 2025, счет 1:2, Группы Бьорна Борга Итоговый турнир АТР — 2025

Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл Шелтона в матче Итогового турнира АТР — 2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия) над американцем Беном Шелтоном со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
4 		7 9 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В следующем матче группы Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Табица Итогового турнира АТР - 2025
Календарь Итогового турнира АТР - 2025
