Оже-Альяссим в трёх сетах обыграл Шелтона в матче Итогового турнира АТР — 2025

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия) над американцем Беном Шелтоном со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В следующем матче группы Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с немцем Александром Зверевым.