Оже-Альяссим и Шелтон стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в 2025 году

Американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим (восьмой номер рейтинга) стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в сезоне-2025. Представитель США провёл 47 тай-брейков, из которых в 27 победил, а в 19 проиграл. Спортсмен из Канады сыграл 45 тай-брейков, победил в 30 из них.

Сегодня, 12 ноября, в очном противостоянии в рамках группового этапа Итогового чемпионата АТР они разыграли ещё один тай-брейк. Победителем этой встречи стал Оже-Альяссим. Счёт — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу канадца.

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За этот матч Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из трёх.