Оже-Альяссим и Шелтон стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в 2025 году

Феликс Оже-Альяссим
Американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим (восьмой номер рейтинга) стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в сезоне-2025. Представитель США провёл 47 тай-брейков, из которых в 27 победил, а в 19 проиграл. Спортсмен из Канады сыграл 45 тай-брейков, победил в 30 из них.

Сегодня, 12 ноября, в очном противостоянии в рамках группового этапа Итогового чемпионата АТР они разыграли ещё один тай-брейк. Победителем этой встречи стал Оже-Альяссим. Счёт — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу канадца.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
4 		7 9 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За этот матч Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

