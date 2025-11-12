Оже-Альяссим и Шелтон стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в 2025 году
Поделиться
Американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим (восьмой номер рейтинга) стали лидерами по количеству сыгранных тай-брейков в сезоне-2025. Представитель США провёл 47 тай-брейков, из которых в 27 победил, а в 19 проиграл. Спортсмен из Канады сыграл 45 тай-брейков, победил в 30 из них.
Сегодня, 12 ноября, в очном противостоянии в рамках группового этапа Итогового чемпионата АТР они разыграли ещё один тай-брейк. Победителем этой встречи стал Оже-Альяссим. Счёт — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу канадца.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|5
|
|7 9
|7
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За этот матч Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. Бен Шелтон сделал семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:02
-
16:43
-
16:31
-
15:48
-
15:38
-
15:29
-
15:15
-
14:58
-
14:42
-
13:56
-
13:38
-
13:25
-
12:38
-
11:57
-
11:31
-
11:25
-
11:15
-
10:55
-
10:53
-
10:43
-
10:41
-
10:33
-
10:23
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
04:18
-
03:43