Оже-Альяссим стал вторым теннисистом в сезоне-2025, который одержал 40 побед на харде
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал вторым теннисистом в сезоне-2025, которому удалось одержать 40 побед на хардовом покрытии, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Альяссим одержал 40-ю победу в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025, обыграв американца Бена Шелтона (4:6, 7:6 (9:7), 7:5).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|5
|
|7 9
|7
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Лидером по количеству побед на харде в 2025 году является австралийский теннисист Алекс де Минор, который имеет в активе 42 победы на данном покрытии.
Оже-Альяссим принимает участие в розыгрыше Итогового турнира АТР – 2025. В следующем матче группового раунда в квартете Бьорна Борга канадец сыграет с немцем Александром Зверевым.
