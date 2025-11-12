Скидки
Оже-Альяссим стал вторым теннисистом в сезоне-2025, который одержал 40 побед на харде

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал вторым теннисистом в сезоне-2025, которому удалось одержать 40 побед на хардовом покрытии, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Альяссим одержал 40-ю победу в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025, обыграв американца Бена Шелтона (4:6, 7:6 (9:7), 7:5).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
4 		7 9 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Лидером по количеству побед на харде в 2025 году является австралийский теннисист Алекс де Минор, который имеет в активе 42 победы на данном покрытии.

Оже-Альяссим принимает участие в розыгрыше Итогового турнира АТР – 2025. В следующем матче группового раунда в квартете Бьорна Борга канадец сыграет с немцем Александром Зверевым.

