Оже-Альяссим — о победе над Шелтоном: старался сохранять хладнокровие

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 с американцем Беном Шелтоном (4:6, 7:6 (9:7), 7:5).
«Многое было на кону. Знаю, на что он способен — выигрывал турниры на таких покрытиях. Так что понимал, чего ожидать, но при этом полагался на себя, на то, что смогу сохранять хладнокровие под давлением, оставаться дисциплинированным и принимать правильные решения. Поэтому когда всё сводилось к последним очкам в каждом сете, просто старался сыграть правильно в нужный момент, не возбуждаться, не поддаваться эмоциям, если геймы просто шли своим чередом, а у меня не было шансов на брейк. Я просто садился, расслаблялся и сосредотачивался на том, чтобы уверенно держать свою подачу», – сказал Оже-Альяссим в интервью Tennis Channel.
