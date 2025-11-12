Скидки
Оже-Альяссим — об уверенной игре на тай-брейках: стараюсь готовить себя к этому

Оже-Альяссим — об уверенной игре на тай-брейках: стараюсь готовить себя к этому
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился мнением, почему он уверенно играет на тай-брейках в сезоне-2025. Ранее Оже-Альяссим обыграл американского теннисиста Бена Шелтона в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

– Согласно статистике ATP, ты выиграл примерно две трети своих тай-брейков и решающих сетов в этом сезоне — 31 из 45. В чём секрет твоей эффективности в таких ключевых моментах?
– На этом уровне знаешь, что неизбежно окажешься в трудных, равных ситуациях. Конечно, бы хотел выигрывать все матчи в двух сетах, как это делает, скажем, Синнер (улыбается). Но для большинства из нас на этом уровне — это реальность: матчи часто решаются в концовках.

Стараюсь готовить себя к этому — и на тренировках, и ментально. Иногда намеренно ставлю себе задачу: вот сейчас этот розыгрыш особенно важен, будь максимально точен, не ошибайся.

Так формирую себя и свою игру, чтобы быть готовым к таким моментам. А в самих матчах стараюсь убрать эмоции, действовать прагматично, сохранять ясность ума и принимать правильные решения в нужное время. Вот и всё, о чём я думаю, – сказала Оже-Альяссим на пресс-конференции после матча с Шелтоном.

