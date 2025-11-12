Евгений Кафельников назвал имя идеальной теннисистки

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал любимую и идеальную теннисистку из своей эпохи. Он считает, что образцом для подражания является 22-кратная победительница ТБШ немка Штеффи Граф.

— Кто был самой любимой теннисисткой, когда ты играл?

— Безусловно, в 90-е годы считаю её величайшей всех времён и народов… Лену [Дементьеву] я не беру в счёт. Она, естественно, мой кумир. Все считают [величайшей] Серену Уильямс, но для меня номер один вообще среди всех — это Штеффи Граф. Она просто №1 с большим запасом во всех отношениях. Идеал теннисистки, на которую нужно равняться. И той же Арине Соболенко, Лене Рыбакиной. Всем! Кто хочет после себя какое-то наследие в женском теннисе оставить, тот должен равняться на Штеффи Граф, — приводит слова Кафельникова телеграм-канал First and Red.