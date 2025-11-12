Скидки
Арина Соболенко показала яркие фотографии со своего отдыха

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась яркими фотографиями со своего отпуска. Пост собрал более 174 тыс. лайков. Смайл в виде сердца в комментариях ей оставила и известная модель Ирина Шейк.

«Пора отдохнуть», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В этом году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия). Ранее белоруска проиграла в финале Итогового чемпионата WTA — 2025 Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7). Она также не смогла завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025.

