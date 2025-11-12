Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим — о давлении на Итоговом турнире: чувствуется даже на первом розыгрыше гейма

Оже-Альяссим — о давлении на Итоговом турнире: чувствуется даже на первом розыгрыше гейма
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, с каким настроем он играет на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия), отметив, что ему приходится справляться с высоким уровнем давления по ходу соревнований.

– Этот турнир сильно отличается от всех остальных в году — разве что Кубок Дэвиса или United Cup можно сравнить. Когда ты приезжаешь на такой турнир, думаешь: «Я должен выиграть» или «Я могу выиграть»? Какой у тебя настрой?
– Нет, сначала думаешь просто, что нужно быть готовым, сосредоточенным, собранным с самого первого дня и первого очка. Когда играешь против лучших, я вот недавно сказал тренеру — ощущение, что каждое очко имеет огромное значение. Давление чувствуется даже на первом розыгрыше гейма.

Например, с Синнером я вёл 40:15, сделал двойную, вот уже 40:30 — и я чувствую себя гораздо менее расслабленным, чем если бы играл с кем-то другим.

Всю неделю приходится иметь дело с таким высоким уровнем давления. К этому нужно быть готовым.
Лично я стараюсь идти шаг за шагом. Нет смысла заглядывать далеко вперёд. Сначала — просто выиграть первый матч. Не получилось — хорошо, что здесь можно проиграть один матч и всё равно остаться в борьбе за титул. В матче с Шелтоном я думал: «Нужно просто взять первую победу». Теперь, выиграв, чувствую, что действительно вошёл в турнир. Если выиграю ещё раз — значит, по-настоящему в игре. Вот так я на это смотрю, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции в Турине.

Материалы по теме
Оже-Альяссим — о победе над Шелтоном: старался сохранять хладнокровие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android