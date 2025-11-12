Оже-Альяссим — о давлении на Итоговом турнире: чувствуется даже на первом розыгрыше гейма

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, с каким настроем он играет на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия), отметив, что ему приходится справляться с высоким уровнем давления по ходу соревнований.

– Этот турнир сильно отличается от всех остальных в году — разве что Кубок Дэвиса или United Cup можно сравнить. Когда ты приезжаешь на такой турнир, думаешь: «Я должен выиграть» или «Я могу выиграть»? Какой у тебя настрой?

– Нет, сначала думаешь просто, что нужно быть готовым, сосредоточенным, собранным с самого первого дня и первого очка. Когда играешь против лучших, я вот недавно сказал тренеру — ощущение, что каждое очко имеет огромное значение. Давление чувствуется даже на первом розыгрыше гейма.

Например, с Синнером я вёл 40:15, сделал двойную, вот уже 40:30 — и я чувствую себя гораздо менее расслабленным, чем если бы играл с кем-то другим.

Всю неделю приходится иметь дело с таким высоким уровнем давления. К этому нужно быть готовым.

Лично я стараюсь идти шаг за шагом. Нет смысла заглядывать далеко вперёд. Сначала — просто выиграть первый матч. Не получилось — хорошо, что здесь можно проиграть один матч и всё равно остаться в борьбе за титул. В матче с Шелтоном я думал: «Нужно просто взять первую победу». Теперь, выиграв, чувствую, что действительно вошёл в турнир. Если выиграю ещё раз — значит, по-настоящему в игре. Вот так я на это смотрю, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции в Турине.