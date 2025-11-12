Скидки
Матч-центр:
Теннис

Аревало, Павич — Харрисон, Кинг, результат матча 12 ноября 2025, счет 2:1, Итоговый чемпионат ATP

Аревало и Павич одержали первую победу в парном разряде на Итоговом чемпионате ATP
Марсело Аревало и Мате Павич
Тандем Марсело Аревало (Cальвадор) и Мате Павич (Хорватия) одержал победу во втором матче группового этапа Итогового чемпионата АТР — 2025 в Турине (Италия). Со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 13:11 они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга во встрече группы Джона Макинроя.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
12 ноября 2025, среда. 20:10 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 1 13
6 5 		7 7 0 11
         
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Эван Кинг
США
Эван Кинг
К. Харрисон Э. Кинг

Матч длился 1 час 51 минуту. За это время Аревало и Павич выполнили 11 подач навылет, не реализовали один брейк-пойнт и допустили две двойные ошибки. Харрисон и Кинг допустили три двойные ошибки, выполнили восемь эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

Ранее Павич/Аревало уступили в группе британцам Джо Солсбери и Нилу Скупски со счётом 3:6, 5:7.

Календарь Итогового чемпионата АТР в парном разряде
Сетка Итогового чемпионата АТР в парном разряде
Новости. Теннис
Все новости

