Аревало и Павич одержали первую победу в парном разряде на Итоговом чемпионате ATP
Поделиться
Тандем Марсело Аревало (Cальвадор) и Мате Павич (Хорватия) одержал победу во втором матче группового этапа Итогового чемпионата АТР — 2025 в Турине (Италия). Со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 13:11 они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга во встрече группы Джона Макинроя.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
12 ноября 2025, среда. 20:10 МСК
Марсело Аревало
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 2
|1 13
|
|7 7
|0 11
Кристиан Харрисон
Эван Кинг
К. Харрисон Э. Кинг
Матч длился 1 час 51 минуту. За это время Аревало и Павич выполнили 11 подач навылет, не реализовали один брейк-пойнт и допустили две двойные ошибки. Харрисон и Кинг допустили три двойные ошибки, выполнили восемь эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.
Ранее Павич/Аревало уступили в группе британцам Джо Солсбери и Нилу Скупски со счётом 3:6, 5:7.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
22:12
-
22:05
-
21:35
-
21:07
-
20:29
-
20:11
-
20:00
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:02
-
16:43
-
16:31
-
15:48
-
15:38
-
15:29
-
15:15
-
14:58
-
14:42
-
13:56
-
13:38
-
13:25
-
12:38
-
11:57
-
11:31
-
11:25
-
11:15
-
10:55
-
10:53
-
10:43
-
10:41
-
10:33
-
10:23
-
10:13