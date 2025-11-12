Аревало и Павич одержали первую победу в парном разряде на Итоговом чемпионате ATP

Тандем Марсело Аревало (Cальвадор) и Мате Павич (Хорватия) одержал победу во втором матче группового этапа Итогового чемпионата АТР — 2025 в Турине (Италия). Со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 13:11 они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга во встрече группы Джона Макинроя.

Матч длился 1 час 51 минуту. За это время Аревало и Павич выполнили 11 подач навылет, не реализовали один брейк-пойнт и допустили две двойные ошибки. Харрисон и Кинг допустили три двойные ошибки, выполнили восемь эйсов и не реализовали ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

Ранее Павич/Аревало уступили в группе британцам Джо Солсбери и Нилу Скупски со счётом 3:6, 5:7.