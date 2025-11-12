Шелтон — о поражении от Оже-Альяссима: сегодня он сделал очень много классных вещей

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал результат матча группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу канадца.

«Тяжёлый матч, который, как мне кажется, я контролировал. Не чувствовал, что делаю всё идеально, но соревновался хорошо.

Надо отдать должное Феликсу — он сегодня сделал очень много классных вещей. Отлично подавал, здорово бил с задней линии, особенно первый удар после подачи. Он был агрессивен, часто шёл к сетке, прекрасно действовал в ключевые моменты. А вот я в этих моментах не сработал так, как нужно», – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.