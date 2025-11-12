Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон — о поражении от Оже-Альяссима: сегодня он сделал очень много классных вещей

Шелтон — о поражении от Оже-Альяссима: сегодня он сделал очень много классных вещей
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал результат матча группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу канадца.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 16:15 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 5
4 		7 9 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Тяжёлый матч, который, как мне кажется, я контролировал. Не чувствовал, что делаю всё идеально, но соревновался хорошо.

Надо отдать должное Феликсу — он сегодня сделал очень много классных вещей. Отлично подавал, здорово бил с задней линии, особенно первый удар после подачи. Он был агрессивен, часто шёл к сетке, прекрасно действовал в ключевые моменты. А вот я в этих моментах не сработал так, как нужно», – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Оже-Альяссим — о победе над Шелтоном: старался сохранять хладнокровие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android