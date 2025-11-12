Оже-Альяссим — о предстоящей встрече со Зверевым: в прошлый раз матч сложился в мою пользу

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча в группе Бьорна Борга на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия) с немцем Александром Зверевым.
«Мы играли не так давно. Конечно, лучше, что в прошлый раз матч сложился в мою пользу, это добавляет немного уверенности. Но посмотрим. Мы хорошо знаем друг друга — с 2019 года играем почти каждый год.
Он знает, что ему нужно делать, я знаю своё. Посмотрим, кто лучше исполнит свой план», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции в Турине.
Предыдущую встречу теннисисты провели на Открытом чемпионате США – 2025. В матче третьего круга турнира. Оже-Альяссим одержал победу в той встрече со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.
Итоговый турнир АТР – 2025 проходит 9 по 16 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
