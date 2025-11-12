Синнер — Зверев: итальянец забрал первый сет в матче на Итоговом чемпионате ATP

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер забрал стартовый сет в матче с немецким спортсменом Александром Зверевым. Счёт — 6:4 в пользу итальянца во встрече в группе Бьорна Борга.

Теннисисты провели на корте уже 46 минут. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Звереву удалось выполнить четыре эйса. Он также не смог реализовать два брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки.

Оба спортсмена пока не проиграли ни одной встречи на Итоговом турнире в Турине (Италия). Синнер ранее обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), а Зверев оказался сильнее Бена Шелтона (6:3, 7:6 (8:6)). Счёт личных встреч между немцем и итальянцем на данный момент — 5-4 в пользу Синнера.