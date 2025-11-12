Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер — Александр Зверев, результат матча 12 ноября 2025, счет 1:0, Итоговый чемпионат ATP

Синнер — Зверев: итальянец забрал первый сет в матче на Итоговом чемпионате ATP
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер забрал стартовый сет в матче с немецким спортсменом Александром Зверевым. Счёт — 6:4 в пользу итальянца во встрече в группе Бьорна Борга.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		1
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте уже 46 минут. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Звереву удалось выполнить четыре эйса. Он также не смог реализовать два брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки.

Оба спортсмена пока не проиграли ни одной встречи на Итоговом турнире в Турине (Италия). Синнер ранее обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), а Зверев оказался сильнее Бена Шелтона (6:3, 7:6 (8:6)). Счёт личных встреч между немцем и итальянцем на данный момент — 5-4 в пользу Синнера.

Календарь Итогового чемпионата АТР
Сетка Итогового чемпионата АТР
