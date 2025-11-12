Швёнтек — о турнире в Эр-Рияде: получила огромное удовольствие от этого вызова

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек подвела итоги своего выступления на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Полька не смогла выйти из группы проиграв в двух матчах из трёх.

«Прошло уже несколько дней, но я хотела бы сказать огромное спасибо за поддержку во время Итогового турнира в Эр-Рияде.

Уровень игры был потрясающим, надеюсь, что в следующем году смогу добиться лучшего результата. Но я получила огромное удовольствие от этого вызова и невероятно мотивирована продолжать развиваться и совершенствовать свою игру.

Ещё будет время, чтобы написать больше и подвести итоги сезона как следует, а пока… Увидимся в Гожув-Велькопольском!» – написала Швёнтек в своём аккаунте в социальной сети.