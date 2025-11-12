Янник Синнер рассказал о своих ощущениях от участия в Итоговых чемпионатах ATP

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился воспоминаниями от участия в предыдущих Итоговых турнирах АТР. Итальянец дебютировал на последнем турнире сезона в 2021 году, заменив тогда Маттео Берреттини по ходу соревнований.

«Каждый год разный в зависимости от сезона, от того, как ты играл, подходил ли ты к турниру уверенно, были последние месяцы отличными или нет. В то же время опыт — важный фактор. В тот первый раз, когда я вышел на корт, ощущение были совершенно другими. Два года назад тоже было всё круто, но в прошлом году ощущения были потрясающими. Посмотрим, что будет в этом году.

Несмотря на всё, очень рад быть здесь. Сам факт того, что ты представляешь теннис наилучшим образом, с восемью лучшими игроками мира здесь, в Италии, в Турине — потрясающе для меня. Это очень круто», — приводит слова Синнера «БОЛЬШЕ! в YouTube».