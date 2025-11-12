«Мы знаем, что стоит на кону». Синнер — о соперничестве с Алькарасом

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о соперничестве за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2025 с Карлосом Алькарасом. Он рассказал, что за счёт конкуренции они оба совершили прогресс.

«В этом сезоне соперничество развивалось успешно для обоих игроков. С другой стороны, мы хорошо понимаем друг друга и за пределами корта тоже. Личный аспект противостояния не сильно изменился. Мы просто лучше стали знать друг друга, что является чем-то естественным.

Вы взрослеете и видите его немного больше в раздевалке, чаще на тренировочных кортах, иногда вы вместе тренируетесь, говорите о разных вещах и не только о теннисе. Я стал намного сильнее благодаря этому, это здорово. Очевидно, мы оба знаем, что стоит на кону на каждом турнире. Особенно здесь, на последнем, в котором мы играем. Но чем бы всё не заканчивалось, мы пожимаем друг другу руки. Матч окончен, да и всё в принципе окей», — приводит слова Синнера «БОЛЬШЕ! в YouTube».