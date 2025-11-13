Скидки
Теннис Новости

Янник Синнер — Александр Зверев, результат матча 12 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Синнер нанёс поражение Звереву в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP
Янник Синнер
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в матче с немецким спортсменом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3 в пользу итальянца во встрече в группе Бьорна Борга. Таким образом, Синнеру удалось выйти в плей-офф соревнований с первого места.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время Синнер выполнил 12 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Звереву удалось выполнить шесть эйсов, он также не смог реализовать семь брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки.

Напомним, Синнер ранее обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), а Зверев оказался сильнее Бена Шелтона —6:3, 7:6 (8:6). Счёт личных встреч между немцем и итальянцем после сегодняшнего дня стал 6-4 в пользу Синнера.

Календарь Итогового чемпионата АТР
Сетка Итогового чемпионата АТР
«Мы знаем, что стоит на кону». Синнер — о соперничестве с Алькарасом
