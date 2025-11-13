Синнер нанёс поражение Звереву в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в матче с немецким спортсменом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3 в пользу итальянца во встрече в группе Бьорна Борга. Таким образом, Синнеру удалось выйти в плей-офф соревнований с первого места.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время Синнер выполнил 12 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Звереву удалось выполнить шесть эйсов, он также не смог реализовать семь брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки.
Напомним, Синнер ранее обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), а Зверев оказался сильнее Бена Шелтона —6:3, 7:6 (8:6). Счёт личных встреч между немцем и итальянцем после сегодняшнего дня стал 6-4 в пользу Синнера.
- 13 ноября 2025
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:15
- 12 ноября 2025
-
23:56
-
23:29
-
23:22
-
23:11
-
23:01
-
22:37
-
22:12
-
22:05
-
21:35
-
21:07
-
20:29
-
20:11
-
20:00
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:02
-
16:43
-
16:31
-
15:48
-
15:38
-
15:29
-
15:15
-
14:58
-
14:42
-
13:56
-
13:38