Брат Зверева рассказал, что нужно сделать Александру, чтобы обыграть Синнера в Турине

Брат Александра Зверева — Михаил раскрыл, что нужно сделать третьей ракетке мира, чтобы обыграть Янника Синнера в матче группового этапа в рамках Итогового чемпионата АТР. Спортсмены проводят встречу сегодня, 12 ноября. Своими мыслями он поделился с Еленой Весниной.

Первый сет остался остался за итальянцем — 6:4. Звереву не удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.

— Что нужно сделать Саше, чтобы обыграть Синнера? Ну, в Вене он был близок. Там был первый сет, та версия Саши Зверева, которая двигается в направлении, чтобы обыграть Синнера.

— В теории несколько факторов, которые надо пытаться исполнить. Это встречать мячи по восходящему и первым переводить по линии. И если тяжёлая ситуация, иногда играть через центр глубоко, потому что Янник, всё-таки, любит из-за угла, у него короткий кросс справа и слева, линия очень опасная. Иногда из центра ты забираешь эту возможность играть короткий кросс, а так нужно всегда пытаться контролировать процесс на корте.

— Войти в корт чуть ближе, чуть больше рисковать, да?

— Необязательно рисковать, чтобы играть быстро, но встречать мяч рано. Как только даёшь ему падать, ты стоишь далеко за задней линией, ты его должен поднимать. Как только поднял мяч, Янник подходит и уже сверху начинает давить, прессовать и разводить. Это легко сказано, конечно…

— Это возможно сделать. У Саши есть маховики: лучшая подача в туре. Все мечтают о такой подаче, по моему мнению.

— В среднем у него хорошая подача. Надо использовать шансы. Как только появился короткий мяч, сразу надо идти. Необходимо забыть, где находишься, какой счёт, а просто пытаться его по-теннисному уничтожить.

— Ты говоришь это Саше перед игрой?

— Ну, я пытаюсь, он должен это чувствовать. Каждый воспринимает слова по-разному. Мне кажется, в Вене он играл хорошо, чувствовал, что он контролирует процесс. В Париже было невозможно: он был после матча с Медведевым, у него болела нога… Посмотрим, что будет. Янник, конечно, играет в сумасшедший теннис последние несколько лет. Будем надеяться на лучшее, — приводит слова брата Зверева BB Tennis в своём телеграм-канале.