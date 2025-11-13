«Ненавижу его». Тейлор Фриц шутливо ответил на вопрос о своём отношении к Бену Шелтону

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц и пятый номер рейтинга Бен Шелтон рассказали, как они относятся друг к другу, учитывая конкуренцию как внутри мирового тура, так и среди теннисистов США.

– Как вы охарактеризовали бы своё отношение друг к другу в туре?

Фриц: Я его ненавижу (смеётся).

Шелтон: Мы вообще не друзья (улыбается). Мы не могли бы спокойно посидеть за ужином вместе, просто не ладим.

Думаю, всё довольно просто. Знаете, так у меня складываются отношения со многими ребятами в туре. Для него, для Томми, Фрэнсиса и Райли — они как старшие братья для меня, когда я только начинал на туре. Молодой, только первые годы, когда всё осваиваешь. Так что вижу наши отношения именно так, хотя, конечно, всё со временем изменилось. Чем больше мы пересекаемся, чем чаще ездим на одни и те же турниры, тем больше времени проводим рядом — иногда даже больше, чем с собственными родственниками.

Фриц: Очевидно, я вырос вместе с остальными из нашей компании, знаем друг друга уже вечность. А когда Бен только появился в туре, мы все просто начали общаться и подружились. Так всё и получилось, – сказали теннисисты в интервью CNN.