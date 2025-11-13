«Прибавил по сравнению с прошлым годом». Шелтон оценил своё выступление в сезоне-2025

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил своё выступление в сезоне-2025, отметив, что в целом считает его удовлетворительным.

– Сезон ещё не закончен, остался один матч, у тебя ещё есть шансы пройти дальше на Итоговом турнире. Как бы ты оценил свой сезон-2025 по шкале от 1 до 10? И над чем хочешь поработать в следующем году?

– Думаю, где-то на 7 или 8 из 10. Я сильно прибавил по сравнению с прошлым годом. Тем, как я играл после US Open, не совсем доволен. Но в первые три четверти сезона поймал очень хороший ритм. Я из тех, кто лучше всего чувствует себя, когда играет много матчей подряд. Этим летом у меня была большая ясность — как строить розыгрыши, какие удары выбирать в нужные моменты, какова моя игровая идентичность и формула победы. Сейчас немного ищу это ощущение снова.

Последние четыре турнира — Шанхай, Базель, Париж и Итоговый турнир дались тяжелее. Не удаётся поймать то самое «вау»-чувство, при том что соперники в отличной форме, показывают классный теннис. Есть вещи, которые просто не должны происходить в такой момент сезона.

На этой неделе у меня немного подвела правая сторона — форхенд, который обычно приносит очки. Первый удар после подачи, да и в целом стабильность — всё чуть не так, как хотелось бы. Это, конечно, разочаровывает.

Но в целом в этом сезоне есть очень много поводов для удовлетворения, – сказал Шелтон на пресс-конференции в Турине.