Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, а Шелтон потерял все шансы на плей-офф

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер с первого места в группе Бьорна Борга вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР — 2025. 12 ноября он обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3, а ранее был сильнее Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 6:1.

После матча Синнер — Зверев все шансы на выход в плей-офф потерял американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон, который не смог выиграть два матча до этого момента. Он уступил Александру Звереву — 3:6, 6:7 (6:8) и Феликсу Оже-Альяссиму (6:4, 6:7 (7:9), 5:7).

Синнер стал первым полуфиналистом соревнований, которые проводятся на его родине, в итальянском Турине.