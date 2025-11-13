Скидки
Теннис

Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, а Шелтон потерял все шансы на плей-офф

Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, а Шелтон потерял все шансы на плей-офф
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер с первого места в группе Бьорна Борга вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР — 2025. 12 ноября он обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3, а ранее был сильнее Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

После матча Синнер — Зверев все шансы на выход в плей-офф потерял американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон, который не смог выиграть два матча до этого момента. Он уступил Александру Звереву — 3:6, 6:7 (6:8) и Феликсу Оже-Альяссиму (6:4, 6:7 (7:9), 5:7).

Синнер стал первым полуфиналистом соревнований, которые проводятся на его родине, в итальянском Турине.

Новости. Теннис
