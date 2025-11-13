Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, а Шелтон потерял все шансы на плей-офф
Поделиться
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер с первого места в группе Бьорна Борга вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР — 2025. 12 ноября он обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3, а ранее был сильнее Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 6:1.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
После матча Синнер — Зверев все шансы на выход в плей-офф потерял американский теннисист пятая ракетка мира Бен Шелтон, который не смог выиграть два матча до этого момента. Он уступил Александру Звереву — 3:6, 6:7 (6:8) и Феликсу Оже-Альяссиму (6:4, 6:7 (7:9), 5:7).
Синнер стал первым полуфиналистом соревнований, которые проводятся на его родине, в итальянском Турине.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:15
- 12 ноября 2025
-
23:56
-
23:29
-
23:22
-
23:11
-
23:01
-
22:37
-
22:12
-
22:05
-
21:35
-
21:07
-
20:29
-
20:11
-
20:00
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:02
-
16:43
-
16:31
-
15:48
-
15:38
-
15:29
-
15:15
-
14:58
-
14:42
-
13:56
-
13:38