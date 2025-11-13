Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны расклады, при которых Синнер станет первой ракеткой мира по итогам года

Стали известны расклады, при которых Синнер станет первой ракеткой мира по итогам года
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер может стать лидером рейтинга АТР по итогам сезона-2025 в случае поражения Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового чемпионата.

Если испанец сегодня, 13 ноября, уступит во встрече группового этапа турнира в Турине Лоренцо Музетти, но выиграет в 1/2 финала, то он будет признан лидером мужского тура по итогам этого года. Если этого не случится, на первую строчку выйдет Синнер.

Вчера, 12 ноября, борьба за лидерство в рейтинге АТР продолжилась после того, как Янник Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата с первого места. Матч Алькараса и Музетти начнётся сегодня, 13 ноября, не ранее 22:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Материалы по теме
Синнер нанёс поражение Звереву в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP
Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата, а Шелтон потерял все шансы на плей-офф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android