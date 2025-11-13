Стали известны расклады, при которых Синнер станет первой ракеткой мира по итогам года
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер может стать лидером рейтинга АТР по итогам сезона-2025 в случае поражения Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового чемпионата.
Если испанец сегодня, 13 ноября, уступит во встрече группового этапа турнира в Турине Лоренцо Музетти, но выиграет в 1/2 финала, то он будет признан лидером мужского тура по итогам этого года. Если этого не случится, на первую строчку выйдет Синнер.
Вчера, 12 ноября, борьба за лидерство в рейтинге АТР продолжилась после того, как Янник Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата с первого места. Матч Алькараса и Музетти начнётся сегодня, 13 ноября, не ранее 22:30 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
