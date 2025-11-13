Стали известны расклады, при которых Синнер станет первой ракеткой мира по итогам года

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер может стать лидером рейтинга АТР по итогам сезона-2025 в случае поражения Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового чемпионата.

Если испанец сегодня, 13 ноября, уступит во встрече группового этапа турнира в Турине Лоренцо Музетти, но выиграет в 1/2 финала, то он будет признан лидером мужского тура по итогам этого года. Если этого не случится, на первую строчку выйдет Синнер.

Вчера, 12 ноября, борьба за лидерство в рейтинге АТР продолжилась после того, как Янник Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата с первого места. Матч Алькараса и Музетти начнётся сегодня, 13 ноября, не ранее 22:30 мск.