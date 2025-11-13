Синнер — о победе над Зверевым в Турине: доволен тем, как принимал подачу

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия). Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.

– Очень и очень конкурентный матч. Очень плотный. Думаю, я хорошо подавал в важных моментах. Старался показать лучший теннис, когда это действительно имело значение. К счастью, сегодня всё сложилось в мою пользу. Мы оба немного изменили тактику — старались играть быстрее, более плоско. Очень доволен тем, как принимал подачу. Это непросто… Группа у меня тяжёлая — с Сашей, с Беном, очень трудно принимать их подачи. Но доволен и посмотрим, что будет дальше.

–У тебя теперь 28 побед подряд на хардовых кортах в помещении. Когда ты так много выигрываешь, что запоминается больше — победы или поражения?

– Помню и то, и другое. Конечно, на поражениях учишься лучше. После них становишься осторожнее, у тебя больше времени подумать, что можно было сделать иначе. Конечно, я помню и великие, приятные моменты. Думаю, всё дело в балансе — понять, что у тебя получается хорошо и над чем ещё нужно работать. Вот и всё.

Если смотреть на сегодняшний матч, здесь нужно играть на 100%, потому что всё может очень быстро повернуться в другую сторону. Саша сегодня показал отличный теннис. Очень доволен, как справился. Это был очень напряжённый матч. Так что счастлив и рад, что вышел в полуфинал, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Победа над Зверевым позволила Синнеру выйти в полуфинал Итогового турнира АТР – 2025.