Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 12 ноября

Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 12 ноября
Феликс Оже-Альяссим
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 12 ноября, в итальянском Турине продолжился Итоговый турнир ATP — 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Результаты 12 ноября:

Бен Шелтон (США, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:4, 6:7 (7:9), 5:7;
Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3.

Теннис. Итоговый турнир ATP, парный разряд. Группа Джона Макинроя. Результаты на 12 ноября:

Джо Солсбери/Нил Скупски (оба — Великобритания) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — 7:6 (9:7), 3:6, [10:7].
Марсело Аревало (Cальвадор)/ Мате Павич (Хорватия) — Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), [13:11].

