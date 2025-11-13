Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 12 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 12 ноября, в итальянском Турине продолжился Итоговый турнир ATP — 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Результаты 12 ноября:

Бен Шелтон (США, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:4, 6:7 (7:9), 5:7;

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3.

Теннис. Итоговый турнир ATP, парный разряд. Группа Джона Макинроя. Результаты на 12 ноября:

Джо Солсбери/Нил Скупски (оба — Великобритания) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — 7:6 (9:7), 3:6, [10:7].

Марсело Аревало (Cальвадор)/ Мате Павич (Хорватия) — Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США) — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), [13:11].