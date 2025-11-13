Расклады для выхода Зверева в полуфинал Итогового турнира после поражения от Синнера

Стали известны расклады, при которых третья ракетка мира Александр Зверев из Германии сможет выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025. В ночь с 12 на 13 ноября мск в матче 2-го тура группового этапа Зверев уступил в двух партиях второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру, который стал первым полуфиналистом из группы Бьорна Борга.
После двух туров Зверев занимает в турнирной таблице группы второе место с одной победой и разницей сетов 2:2. Лидирует Синнер (две победы, сеты 4:0), на третьем месте находится восьмая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (одна победа, сеты 2:3), замыкает квартет с двумя поражениями пятый номер мирового рейтинга Бен Шелтон из США (сеты 1:4). В заключительном 3-м туре Зверев сыграет с Оже-Альяссимом.
Таким образом, для выхода в полуфинал Александру Звереву необходима победа в очной встрече с прямым конкурентом Оже-Альяссимом. В этом случае немец займёт второе место независимо от исхода оставшегося матча между Синнером и Шелтоном.
Видео: Зверев тренируется под руководством Тони Надаля в академии Рафы
