Расклады для выхода Зверева в полуфинал Итогового турнира после поражения от Синнера

Стали известны расклады, при которых третья ракетка мира Александр Зверев из Германии сможет выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025. В ночь с 12 на 13 ноября мск в матче 2-го тура группового этапа Зверев уступил в двух партиях второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру, который стал первым полуфиналистом из группы Бьорна Борга.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

После двух туров Зверев занимает в турнирной таблице группы второе место с одной победой и разницей сетов 2:2. Лидирует Синнер (две победы, сеты 4:0), на третьем месте находится восьмая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (одна победа, сеты 2:3), замыкает квартет с двумя поражениями пятый номер мирового рейтинга Бен Шелтон из США (сеты 1:4). В заключительном 3-м туре Зверев сыграет с Оже-Альяссимом.

Таким образом, для выхода в полуфинал Александру Звереву необходима победа в очной встрече с прямым конкурентом Оже-Альяссимом. В этом случае немец займёт второе место независимо от исхода оставшегося матча между Синнером и Шелтоном.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2025
Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP - 2025

Видео: Зверев тренируется под руководством Тони Надаля в академии Рафы

