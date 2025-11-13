Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 13 ноября
Сегодня, 13 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Расписание 13 ноября (время московское):
- 16:00. Тейлор Фриц (США) — Алекс де Минор (Австралия).
- 22:30. Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Расписание на 13 ноября (время московское):
- 13:30. Кевин Кравиц/Тим Пюц (оба — Германия) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (оба — Италия);
- 20:00. Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания) — Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина).
