Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Комментарии

Сегодня, 13 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Джимми Коннорса встретятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и восьмой номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Музетти.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Счёт личных встреч Алькараса и Музетти — 6-1 в пользу испанца. В этом сезоне теннисисты провели три матча, которые прошли на грунтовом покрытии. Победу во всех одержал Алькарас.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.

