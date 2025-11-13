Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира
Сегодня, 13 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Джимми Коннорса встретятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и восьмой номер мирового рейтинга итальянец Лоренцо Музетти.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Счёт личных встреч Алькараса и Музетти — 6-1 в пользу испанца. В этом сезоне теннисисты провели три матча, которые прошли на грунтовом покрытии. Победу во всех одержал Алькарас.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.
