«У меня было больше брейк-пойнтов». Зверев — о поражении от Синнера на Итоговом

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении от четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (4:6; 3:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Самая большая разница была в том, как он подавал на брейк-пойнтах. У меня было больше брейк-пойнтов, чем у него. Я хорошо себя чувствовал на задней линии во время розыгрышей. Семь брейк-пойнтов и семь первых подач. На моих брейк-пойнтах не было ни одной второй подачи», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Судьба попадания Зверева в плей-офф решится в его очном матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Синнер уже обеспечил себе выход в полуфинал.

