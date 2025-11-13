«У меня было больше брейк-пойнтов». Зверев — о поражении от Синнера на Итоговом
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении от четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (4:6; 3:6).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Самая большая разница была в том, как он подавал на брейк-пойнтах. У меня было больше брейк-пойнтов, чем у него. Я хорошо себя чувствовал на задней линии во время розыгрышей. Семь брейк-пойнтов и семь первых подач. На моих брейк-пойнтах не было ни одной второй подачи», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Судьба попадания Зверева в плей-офф решится в его очном матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Синнер уже обеспечил себе выход в полуфинал.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
10:59
-
10:31
-
10:25
-
09:45
-
09:16
-
08:30
-
02:25
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:15
- 12 ноября 2025
-
23:56
-
23:29
-
23:22
-
23:11
-
23:01
-
22:37
-
22:12
-
22:05
-
21:35
-
21:07
-
20:29
-
20:11
-
20:00
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:02