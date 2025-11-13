Янник Синнер: когда я подаю, не всегда думаю об эйсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о тактической работе в геймах на своей подаче.

«Когда я подаю, я не всегда думаю об эйсе. Подача навылет тоже может случиться, но каждый раз по-разному. Я не из тех, кто всегда подаёт со скоростью 240 км/ч, мне никогда не стать мощным подающим. Я могу подавать со скоростью 180-190 км/ч, целясь то в корпус соперника, то в Т-образную зону, то в аут. Я подаю с хорошим процентом попаданий, и это имеет большое значение, особенно в закрытом помещении», — приводит слова Синнера Ubitennis.