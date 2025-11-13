Скидки
Теннис

Янник Синнер ответил, в чём видит для себя удобство матчей на крытых кортах

Янник Синнер ответил, в чём видит для себя удобство матчей на крытых кортах
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, в чём видит для себя преимущество игры на крытых кортах, на которых он успешно выступает на протяжении двух последних лет.

В матче группового этапа Итогового турнира ATP Синнер обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«На этом покрытии я играл не так много, когда был маленьким, но чувствую, что это идеально подходит моему стилю игры в теннис. Я гораздо легче нахожу нужный ритм на тренировках. Когда кто-то бьёт с силой, очень тяжело поменять скорость мяча.

Игра в помещении мне очень помогает. Да, я стараюсь менять этот ритм, потому что это важно, но тут нет ни ветра, ни солнца, всегда одни и те же ощущения. Это, как минимум мне, помогает держаться более комфортно на протяжении матча», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Новости. Теннис
