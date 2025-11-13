Янник Синнер ответил, в чём видит для себя удобство матчей на крытых кортах

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, в чём видит для себя преимущество игры на крытых кортах, на которых он успешно выступает на протяжении двух последних лет.

В матче группового этапа Итогового турнира ATP Синнер обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал.

«На этом покрытии я играл не так много, когда был маленьким, но чувствую, что это идеально подходит моему стилю игры в теннис. Я гораздо легче нахожу нужный ритм на тренировках. Когда кто-то бьёт с силой, очень тяжело поменять скорость мяча.

Игра в помещении мне очень помогает. Да, я стараюсь менять этот ритм, потому что это важно, но тут нет ни ветра, ни солнца, всегда одни и те же ощущения. Это, как минимум мне, помогает держаться более комфортно на протяжении матча», — приводит слова Синнера Punto de Break.