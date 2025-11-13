Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о работе с Кэхиллом: давайте сначала сыграем этот турнир, а потом поговорим

Синнер — о работе с Кэхиллом: давайте сначала сыграем этот турнир, а потом поговорим
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения сотрудничества с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом.

«Мы ещё не разговаривали с Дарреном. Давайте сначала сыграем этот турнир, а потом поговорим», — приводит слова Синнера журналист Джованни Пелаццо на странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе, однако эта информация не получила окончательного подтверждения.

Материалы по теме
«Не включаю телевизор». Синнер ответил, будет ли смотреть матч Алькараса с Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android