Синнер — о работе с Кэхиллом: давайте сначала сыграем этот турнир, а потом поговорим

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения сотрудничества с австралийским тренером Дарреном Кэхиллом.

«Мы ещё не разговаривали с Дарреном. Давайте сначала сыграем этот турнир, а потом поговорим», — приводит слова Синнера журналист Джованни Пелаццо на странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе, однако эта информация не получила окончательного подтверждения.