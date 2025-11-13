Зверев: надеюсь встретиться с Синнером в финале Итогового турнира, всё просто

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил матч с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в рамках группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (4:6; 3:6).

«Думаю, это был матч высочайшего уровня и мы сыграли очень хорошо, особенно с задней линии. Иногда бывает: когда у него выдаётся такой день, он подаёт невероятно хорошо… Его главная сила, конечно же, в том, как он играет с задней линии, как он двигается, как он бьёт справа, слева.

Но когда он подаёт так, всё становится ещё сложнее. На семи брейк-пойнтах он сделал семь первых подач, я даже не смог завязать розыгрыш. Кажется, я сделал только один приём, и он сразу же выполнил форхенд навылет. Надеюсь встретить его снова на этой неделе, всё очень просто», — приводит слова Зверева Ubitennis.

Синнер и Зверев могут встретиться в финале Итогового турнира. Судьба попадания Зверева в плей-офф решится в его очном матче с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.