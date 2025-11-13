Скидки
Зверев: по моему скромному мнению, матч с Синнером был более равным, чем показывает счёт

Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что его матч с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в рамках группового этапа Итогового турнира ATP — 2025 (4:6; 3:6) мог сложиться иначе при более удачной реализации брейк-пойнтов.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Счёт 6:4, 6:3, но, по моему скромному мнению, матч был более равным, чем можно предположить по счёту. Если вникнуть в суть матча, я действительно думаю, что счёт мог быть и плотнее. Я всегда даю одни и те же скучные ответы: когда у тебя семь брейк-пойнтов, он подаёт семь первых подач, а ты ни разу не завязываешь розыгрыш, это сложно.

Янник – один из лучших принимающих: если в игре ты немного не уверен, он использует возможности, а ты нет, такой счёт и получается. Так что… я бы сказал, что реализация брейк-пойнтов, очевидно, очень важна! (Улыбается.)» — приводит слова Зверева Ubitennis.

